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14:34, 28 октября 2024Экономика

Российские таксисты пожаловались на качество автомобилей из Китая

«Ъ»: таксисты в России жалуются на слишком низкое качество китайских автомобилей

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ресурс китайских автомобилей для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказали российские таксисты и другие участники рынка.

По их оценкам, большую часть автомобилей из КНР приходится списывать уже после 150 тысяч километров пробега, в то время как у прошлых лидеров по закупкам ресурс достигал 250-300 тысяч километров.

В одном из таксопарков указали, что у 70 процентов закупленных автомобилей китайских марок быстро вышли из строя вариаторы. Председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков добавил, что у многих проблемы с двигателями. «Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины», — подчеркнул он.

При значительно меньшем пробеге у «китайцев» очень высокая цена, гарантии практически не работают, запчасти доставать сложно. По данным аналитиков Национального агентства промышленной информации, стоимость содержания китайского кроссовера за пять лет эксплуатации в некоторых случаях превосходит цену новой машины.

Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев заметил, что производители из КНР после продажи автомобиля теряют к нему интерес. Нет даже каталогов с комплектующими, а три привезенные с одинаковыми номерами детали могут фактически оказаться абсолютно разными запчастями, не пригодными для установки по указанной проблеме.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что россияне массово переходят на китайские автомобили не только из-за отсутствия конкуренции, но и по причине роста их качества. В интервью медиакорпорации Китая он подчеркнул, что общался с автолюбителями с «огромным, большим стажем», и те подтвердили ориентацию на китайскую автомобильную продукцию из-за соотношения цена/качество.

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      Платон Щукин
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