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10:38, 20 мая 2025Экономика

Россияне стали покупать больше подержанных машин

«Автостат»: Продажи подержанных автомобилей в апреле выросли в РФ почти на 14 %
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россияне купили в апреле около 510 тысяч подержанных легковых авто, что на 13,7 процента больше, чем в марте, и соответствует результату годичной давности. Об этом сообщает «Автостат».

Как отмечают эксперты агентства, вторичный авторынок в РФ преодолел отметку в полмиллиона единиц впервые за последние четыре месяца, в то время как, например, в феврале продажи не дотянули даже до 400 тысяч, а в марте упали в годовом выражении на 11 процентов.

В целом по итогам четырех месяцев продажи б/у легковых машин показывают в России не слишком значительный рост — на 2,3 процента, до 1,78 миллиона.

Апрельскому росту способствовали гибкая политика ценообразования дилеров и разгоняющийся рынок новых автомобилей, на котором продажи выросли к марту вдвое быстрее — на 28 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков, комментарий которого приводит газета, полагает, что на динамике, вероятно, сказались довольно скромные показатели предыдущего месяца, часть спроса которого перешла на апрель. По прогнозу «Рольфа», в мае в сегменте подержанных автомобилей ожидается снижение реализации на 5-10 процентов относительно апреля из-за большого количества выходных дней.

Также ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанного электрокара на российском рынке упала в апреле в сравнении с тем же периодом 2024-го на 13 процентов, достигнув примерно 4,1 миллиона рублей.

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