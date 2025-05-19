Цены на один вид машин в России заметно снизились

«Авто.ру Бизнес»: Средняя цена б/у электрокара в России упала на 13 % в апреле

По итогам апреля 2025 года средняя стоимость подержанного электрокара на российском рынке сократилась на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигла примерно 4,1 миллиона рублей. О заметно снижении цен на этот вид машин в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру Бизнес».

Самой популярной моделью у россиян во втором месяце весны стал японский хэтчбек Nissan Leaf. Его средняя стоимость за отчетный период составила порядка 975,6 тысячи рублей. На втором месте в этом сегменте расположился китайский Zeekr 001 (около 5,49 миллиона), а топ-3 замкнул американский седан Tesla Model 3 (3,44 миллиона).

При этом география зарегистрированных в России подержанных электрокаров продолжает оставаться достаточно равномерной. Лидерами по данному показателю оказались японские модели, их доля на отечественном рынке составляет 26,5 процента. На втором месте расположились американские электрокары (24,5 процента), а тройку лидеров замкнули китайские (24 процента). Б/у электрокары европейских брендов стали четвертыми с результатом в 21,2 процента.

В то же время, подчеркивают эксперты, несмотря на заметное снижение средней стоимости, общая доля электрокаров с пробегом в РФ продолжает быть незначительной и составляет порядка 0,5 процента от суммарного объема российского автопарка. Этот показатель почти не изменился за последние несколько лет, однако в последнее время наблюдается устойчивый рост спроса, заключили эксперты.

Ранее аналитики агентства «Автостат» сообщили о резком росте интереса россиян к б/у электрокарам. Согласно их данным, в феврале 2025 года суммарные объемы реализации подобного вида машин в стране увеличились на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 819 единиц. В тройке лидирующих брендов по уровню востребованности оказались Nissan, Zeekr и Tesla.