Россияне изменили отношение к некоторым электромобилям

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом выросли в РФ на 22 процента

В последний месяц зимы 2025 года россияне купили 819 электромобилей с пробегом, или на 22 процента больше, чем год назад. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Из этого количества 35 процентов (290 штук) пришлось на бренд Nissan. Кроме того, в тройке лидеров оказались Zeekr (133) и Tesla (107). Самой популярной моделью электрокаров оказался Nissan Leaf. Его купили в количестве 286 экземпляров.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2025 года продажи электрокаров в России снизились на 63 процента, до 617 штук. Такое развитие событий объяснили выдохшимся спросом и ужесточением правил ввоза. Оказалось также, что электромобили не приживаются на российском рынке как массовое явление.

В январе 2025 года жители России купили 862 подержанных электромобиля. Рост составил 77 процентов.