Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 25 марта 2025Экономика

Россияне изменили отношение к некоторым электромобилям

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом выросли в РФ на 22 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В последний месяц зимы 2025 года россияне купили 819 электромобилей с пробегом, или на 22 процента больше, чем год назад. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Из этого количества 35 процентов (290 штук) пришлось на бренд Nissan. Кроме того, в тройке лидеров оказались Zeekr (133) и Tesla (107). Самой популярной моделью электрокаров оказался Nissan Leaf. Его купили в количестве 286 экземпляров.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2025 года продажи электрокаров в России снизились на 63 процента, до 617 штук. Такое развитие событий объяснили выдохшимся спросом и ужесточением правил ввоза. Оказалось также, что электромобили не приживаются на российском рынке как массовое явление.

В январе 2025 года жители России купили 862 подержанных электромобиля. Рост составил 77 процентов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал о просьбе России к США на переговорах в Эр-Рияде

    Российского гимнаста-чемпиона обвинили в жестоком обращении с детьми

    В России высказались о необходимости прямых переговоров с Украиной

    Российские следователи завели дело после взрыва в многоэтажке Махачкалы

    Российский актер попал под следствие за одобряющий действия запрещенного РДК пост

    «Бензиновые разводы» заметили в небе над российским городом

    Россиянин организовал в доме цех по переделке оружия и нарколабораторию

    Лавров назвал причины неудачи черноморской инициативы

    Лавров прокомментировал позицию США по ударам Киева

    Минобороны рассказало об отражении атак в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше