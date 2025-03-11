В России упали продажи одного вида автомобилей

«Автостат»: Продажи электрокаров в январе и феврале в России упали на 63 %

В январе и феврале продажи электрокаров в России упали на 63 процента. Об этом со ссылкой данные агентства Автостат сообщает «Коммерсантъ».

Продажи новых легковых электромобилей в феврале сократились втрое год к году, до 617 штук. За два месяца показатель составил лишь 1,27 тысячи автомобилей (минус 63 процента), в то время как снижение среди всех автомобилей составило 9,3 процента (за два месяца продали 167,11 тысячи автомобилей). Доля такого вида автомобилей среди всех прочих сократилась с 1,8 до 0,8 процента.

На динамику продаж электромобилей повлиял «выдохшийся спрос», который сказывается на авторынке в целом, а также эффект высокой базы, пояснил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Годом ранее перед ужесточением правил ввоза автомобилей импортеры увеличивали поставки. Однако электромобили не приживаются на российском рынке как массовое явление, так как мало подходят для поездок на дальние расстояния.

Также причинами сокращения продаж стали индексация ставок утильсбора и, как следствие, подорожание автомобилей. В среднем их стоимость выросла почти на 670 тысяч рублей, отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Усугубляют ситуацию высокая ключевая ставка и ожидание возвращения премиальных моделей ушедших брендов, добавил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По словам Целикова, предпосылок к росту продаж в сегменте нет — скорее, по итогам года сегмент сократится более чем на 30 процентов, до 10–12 тысяч проданных автомобилей. На фоне ослабления тренда на электрификацию рынок просядет минимум на 30–40 процентов, предположил Иванов.

В 2024 году россияне приобрели 12,3 тысячи подержанных электрокаров. Этот результат стал максимальным и превысил показатель 2023 года на 18 процентов. Лидером в этом секторе авторынка оказался японский бренд Nissan.