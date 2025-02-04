Продажи одного вида машин в России рекордно выросли

«Автостат»: Россияне прибрели рекордные 12,3 тысячи б/у электрокаров в 2024 году

В 2024 году россияне приобрели 12,3 тысячи подержанных электрокаров. О рекордном росте перепродаж этого вида машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Достигнутый результат оказался максимальным и превысил показатель за 2023 год на 18 процентов, уточнили эксперты. Лидером в этом сегменте российского авторынка стал японский бренд Nissan (4,9 тысячи электрокаров). На долю машин этого концерна пришлось порядка 40 процентов от общего объема перепродаж.

На втором месте рейтинга оказался американский бренд Tesla с результатом в 2,1 тысячи единиц. Тройку лидеров замкнул китайский Zeekr (1,4 тысячи штук). Среди моделей лидерство сохранил за собой Nissan Leaf (4,8 тысячи). В топ-3 самых востребованных б/у моделей среди электрокаров также вошли Tesla Model 3 и Zeekr 001, их показатели реализации составили почти тысячу единиц.

Заметный прирост в 2024 году продемонстрировали продажи новых электрокаров. За 12 месяцев реализация подобных транспортных средств в России составила свыше 17,8 тысячи единиц. Достигнутый результат превысил показатель за 2023-й на 23 процента. Однако темпы роста продаж, как отмечали эксперты, за это время резко замедлились. В январе 2025 года, по данным Минпромторга, реализация электрокаров в РФ просела на 53 процента, до 764 единиц.