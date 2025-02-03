Продажи одного вида машин в России рухнули

Минпромторг: Продажи электрокаров в России упали на 53 процента в январе

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж электрокаров в России рухнули на 53 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком охлаждении россиян к этому виду автомобилей сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ.

За отчетный период на российском авторынке реализовали в общей сложности 764 электрокара. Для сравнения: в январе прошлого года показатель превысил отметку в 1,5 тысячи единиц. Пятая часть реализованных в январе 2025-го электрокаров была произведена на российском рынке, остальные экземпляры выпустили и завезли в Россию из-за рубежа.

Ранее в Минпромторге сообщили о заметном росте легковых автомобилей. По итогам января продажи подобных транспортных средств в России увеличились на 10,7 процента и достигли отметки в 88 554 единицы. В то же время реализация самой популярной в стране легковушки — седана Lada Granta — упала на 12,8 процента, до 8336 штук.

Реализация малотоннажных грузовиков (LCV), в свою очередь, выросла на 11,2 процента, до 7846 единиц. Противоположную динамику продемонстрировали продажи крупнотоннажных транспортных средств. Так, реализация грузовиков за это время сократилась на 29 процентов (до 5317 единиц), а автобусов — на 32 процента (до 797 штук).