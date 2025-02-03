Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 3 февраля 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России рухнули

Минпромторг: Продажи электрокаров в России упали на 53 процента в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж электрокаров в России рухнули на 53 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком охлаждении россиян к этому виду автомобилей сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ.

За отчетный период на российском авторынке реализовали в общей сложности 764 электрокара. Для сравнения: в январе прошлого года показатель превысил отметку в 1,5 тысячи единиц. Пятая часть реализованных в январе 2025-го электрокаров была произведена на российском рынке, остальные экземпляры выпустили и завезли в Россию из-за рубежа.

Ранее в Минпромторге сообщили о заметном росте легковых автомобилей. По итогам января продажи подобных транспортных средств в России увеличились на 10,7 процента и достигли отметки в 88 554 единицы. В то же время реализация самой популярной в стране легковушки — седана Lada Granta — упала на 12,8 процента, до 8336 штук.

Реализация малотоннажных грузовиков (LCV), в свою очередь, выросла на 11,2 процента, до 7846 единиц. Противоположную динамику продемонстрировали продажи крупнотоннажных транспортных средств. Так, реализация грузовиков за это время сократилась на 29 процентов (до 5317 единиц), а автобусов — на 32 процента (до 797 штук).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше