Продажи одной модели Lada взлетели

Продажи Lada Vesta в России выросли на 29,4 процента в январе

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж Lada в России сократились на 0,2 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились примерно до 20,8 тысячи единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы концерна «АвтоВАЗ».

Самой востребованной на российском рынке моделью осталась Granta. За первый месяц 2025 года ее продажи сократились на 12,8 процента и составили 8336 единиц. Реализация еще одной популярной машины в РФ — Vesta — продемонстрировала противоположную динамику и взлетела на 29,4 процента год к году, до 6194 штук, уточнили в концерне.

Что касается реализации других моделей Lada, то продажи Largus за отчетный период достигли 1307 единиц, а автомобили семейства Niva разошлись тиражом 4372 штуки. Из них большая часть (2497 реализованных машин) пришлась на версию Travel, а продажи Legend составили 1875 экземпляров, заключили в «АвтоВАЗе».

Ранее аналитики ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) спрогнозировали падение отечественного авторынка в 2025 году на 15 процентов. В случае же реализации пессимистичной оценки суммарные объемы продаж новых машин в РФ к концу декабря сократятся на 25 процентов, до 1,3 миллиона штук. Глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что падению реализации будет способствовать ряд факторов, включая повышение утилизационного сбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и ослабление курса рубля.