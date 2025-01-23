Предсказаны масштабы падения автомобильного рынка России

РОАД: В 2025 году автомобильный рынок может просесть на 15-25 процентов

В 2025 году автомобильный рынок России снизится на 15 процентов. Таков базовый сценарий, подготовленный ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Прогнозы ее экспертов процитировало ТАСС.

Как уточнил глава РОАД Алексей Подщеколдин, если реализуется пессимистичный сценарий, то рынок новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей просядет на 25 процентов, до 1,3 миллиона штук. Что касается рынка подержанных автомашин, то базовый сценарий предполагает его снижение на 5 процентов, а пессимистичный — на 15 процентов.

Причинами такой динамики называют утилизационный сбор, курс рубля, а также ставки по кредитам.

Ранее сообщалось, что в минувшем году рынок машин с пробегом в России обновил десятилетний рекорд — продажи подержанных легковушек увеличились на шесть процентов и составили 6,04 миллиона единиц. Самыми продаваемыми марками оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.