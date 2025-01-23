Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 23 января 2025Экономика

Предсказаны масштабы падения автомобильного рынка России

РОАД: В 2025 году автомобильный рынок может просесть на 15-25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2025 году автомобильный рынок России снизится на 15 процентов. Таков базовый сценарий, подготовленный ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Прогнозы ее экспертов процитировало ТАСС.

Как уточнил глава РОАД Алексей Подщеколдин, если реализуется пессимистичный сценарий, то рынок новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей просядет на 25 процентов, до 1,3 миллиона штук. Что касается рынка подержанных автомашин, то базовый сценарий предполагает его снижение на 5 процентов, а пессимистичный — на 15 процентов.

Причинами такой динамики называют утилизационный сбор, курс рубля, а также ставки по кредитам.

Ранее сообщалось, что в минувшем году рынок машин с пробегом в России обновил десятилетний рекорд — продажи подержанных легковушек увеличились на шесть процентов и составили 6,04 миллиона единиц. Самыми продаваемыми марками оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Необычное вооружение из Северной Кореи заметили под Курском. Что о нем известно?

      Рост цен на картофель объяснили его чрезмерной дешевизной

      Неизвестный пытался доставить телефоны в российский СИЗО при помощи дрона

      Названа самая красивая женщина в мире

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели на радаре неопознанные метки во время полета

      Скорсезе и Ди Каприо выпустят совместный фильм

      Арест генералов ВСУ назвали в Раде поиском козлов отпущения

      Предсказаны масштабы падения автомобильного рынка России

      Создан самый маленький биомедицинский робот в мире

      Песков пригрозил Западу ответом на решения по активам России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше