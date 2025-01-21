Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:28, 21 января 2025Экономика

Рынок машин с пробегом в России рекордно вырос

«Автостат»: В 2024 году в России продали 6,04 млн легковых машин с пробегом
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В 2024 году рынок машин с пробегом в России обновил десятилетний рекорд. Об этом со ссылкой на расчеты агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За год продажи подержанных легковых автомобилей выросли на шесть процентов и составили 6,04 миллиона единиц. Большие показатели фиксировали лишь в 2014-м, когда на вторичном рынке реализовали 6,1 миллиона машин.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил тенденцию динамичным ростом рынка и ростом доходов граждан — кто-то покупает новую машину и перепродает старую, а кто-то выбирает первый автомобиль с пробегом. Также на продажи влияют ожидание роста цен на фоне ужесточения правил ввоза автомобилей в страну, индексации утилизационного сбора и волатильности курса.

Самыми продаваемыми марками в 2024 году стали Lada (24,84 процента рынка, продажи выросли на 19,2 процента, до 1,5 миллиона штук), Toyota (619,55 тысячи штук) и Kia (349,52 тысячи единиц, прирост составил 9,6 процента), а также Hyundai и Nissan (332,17 и 282,67 тысячи машин соответственно). В декабре средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2024 года выросла на 0,7 процента в сравнении с предыдущим месяцем и составила 1,48 миллиона рублей.

Ранее в «Автостат» допустили, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. В 2024 году доля машин производства КНР увеличилась с 50,1 до почти 60 процентов. Эксперты сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе ожидать ослабления доминирования Китая на российском авторынке не стоит.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

      Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 22 беспилотников над регионом

      Обломок беспилотника под окнами многоэтажки в Смоленске сняли на видео

      Осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН Максименко накопил долги

      Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС

      На Западе раскрыли отношение Фон дер Ляйен к Трампу

      Россияне побывали в Турции и пожаловались на грязь и сломанную мебель в номере отеля

      Украина выпустила свыше полсотни беспилотников по шести регионам России

      Рынок машин с пробегом в России рекордно вырос

      В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше