Рынок машин с пробегом в России рекордно вырос

«Автостат»: В 2024 году в России продали 6,04 млн легковых машин с пробегом

В 2024 году рынок машин с пробегом в России обновил десятилетний рекорд. Об этом со ссылкой на расчеты агентства «Автостат» сообщает «Коммерсантъ».

За год продажи подержанных легковых автомобилей выросли на шесть процентов и составили 6,04 миллиона единиц. Большие показатели фиксировали лишь в 2014-м, когда на вторичном рынке реализовали 6,1 миллиона машин.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объяснил тенденцию динамичным ростом рынка и ростом доходов граждан — кто-то покупает новую машину и перепродает старую, а кто-то выбирает первый автомобиль с пробегом. Также на продажи влияют ожидание роста цен на фоне ужесточения правил ввоза автомобилей в страну, индексации утилизационного сбора и волатильности курса.

Самыми продаваемыми марками в 2024 году стали Lada (24,84 процента рынка, продажи выросли на 19,2 процента, до 1,5 миллиона штук), Toyota (619,55 тысячи штук) и Kia (349,52 тысячи единиц, прирост составил 9,6 процента), а также Hyundai и Nissan (332,17 и 282,67 тысячи машин соответственно). В декабре средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2024 года выросла на 0,7 процента в сравнении с предыдущим месяцем и составила 1,48 миллиона рублей.

Ранее в «Автостат» допустили, что по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. В 2024 году доля машин производства КНР увеличилась с 50,1 до почти 60 процентов. Эксперты сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе ожидать ослабления доминирования Китая на российском авторынке не стоит.