В России заметно выросли продажи легковушек

Минпромторг: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 10,7 %

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческие машин) увеличились на 10,7 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ.

За отчетный период в России реализовали в общей сложности 96,4 тысячи подобных транспортных средств. В январе продажи новых легковушек увеличились на 10,7 процента (до 88 554 единиц), а LCV — на 11,2 процента (до 7846 штук).

Что касается других видов транспортных средств, то продажи грузовиков в первом месяце 2025 года упали на 29 процента, до 5317 единиц, а реализация автобусов просела на 32 процента, до 797 штук. В общей сложности за отчетный период в России реализовали 102 514 единиц автотехники всех типов. В годовом выражении показатель увеличился на 7 процентов.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о снижении объемов продаж машин Lada в России. По итогам января совокупная реализация автомобилей концерна сократилась на 0,2 процента год к году и упала примерно до 20,8 тысячи единиц. Продажи самой популярной модели (Granta) за отчетный период просели на 12,8 процента и составили 8336 штук. В то же время реализация Vesta выросла на 29,4 процента (до 6194 единиц).