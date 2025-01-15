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12:33, 15 января 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России оказались рекордными

«Автостат»: В России продали 17 805 новых электрокаров в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам 2024 года в России было продано рекордное число новых электрокаров, реализация подобного вида машин увеличилась на 23 процента в сравнении с показателем за 2023-й. О заметном увеличении роста спроса россиян на эти автомобили сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 17 805 новых электрокаров. Несмотря на заметный прирост продаж, подчеркивают эксперты, динамика резко замедлилась в 2024 году. Для сравнения, по итогам 2023-го реализация подобного вида автомобилей в России увеличилась в 4,7 раза, до 14 089 единиц. Таким образом, в 2024 году прирост в физическом выражении составил 3716 штук.

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Лидерство в этом сегменте российского авторынка сохранил за собой китайский производитель Zeekr, который присутствует в РФ неофициально. В 2024 году в стране было продано в общей сложности 7623 электрокара этого бренда (двукратный прирост). На втором месте оказался «Москвич» (1796 единиц, рост в 3,1 раза), а топ-3 замкнул еще один российский концерн — Evolute (1226, минус 39 процентов). В пятерку самых востребованных брендов также попали немецкий Volkswagen (1012, минус 49 процентов) и суббренд китайского концерна Changan — Avatr (690, рост в 2,3 раза).

По итогам 2024 года заметный прирост реализации в России продемонстрировали не только электрокары, но и легковые автомобили с внутреннем двигателем сгорания (ДВС). За 12 месяцев продажи новых легковушек в стране увеличились на 48,4 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили 1,57 миллиона единиц. Достигнутый результат аналитики агентства «Автостат» назвали лучшим за последние пять лет.

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