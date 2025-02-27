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15:15, 27 февраля 2025Экономика

Россияне изменили отношение к подержанным электромобилям

«Автостат»: Рынок подержанных электрокаров вырос почти на 80 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В первый месяц 2025 года жители России купили 862 электромобиля с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Год назад этот показатель был на 77 процентов меньше. Две трети данного рынка в 2025 году пришлось на такие марки, как Nissan, Zeekr и Tesla. Их продали в количестве 314, 139 и 118 штук соответственно. Продажи подержанных электрокаров других марок не дошли и до 50.

Ранее сообщалось, что продажи новых электромобилей в России резко упали в начале этого года. Снижение оценивалось в полтора раза относительно января 2024 года. Эксперты объяснили такую динамику высокими ценами и инфраструктурой, которая пока не развита должным образом. Кроме того, сказался сезонный фактор — зимой эффективность электрокаров падает. По данным на 1 июля прошлого года, каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей был японским.

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