В России подсчитали электромобили

Каждый третий электромобиль в России оказался японским

На 1 июля каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей оказался произведенным под японским брендом, следует из подсчетов экспертов «Автостата».

Японских электрокаров в России 16,9 тысячи, китайских — 13,8 тысячи, топ-3 замыкают немецкие с показателем в 7,4 тысячи, говорится в материалах агентства. Также широко представлены на отечественном рынке американские (6,8 тысячи штук) и российские (4,4 тысячи) электромобили. На долю последних приходится 8,6 процента от общего объема, в то время как на такие авто из всех остальных не попавших в пятерку лидеров стран — менее трех процентов.

Отмечается, что лидерами среди брендов у стран, вошедших в топ-5 по представленности на рынке электромобилей РФ, стали японский Nissan, Zeekr из КНР, немецкие Volkswagen и Audi, американская Tesla, а также произведенные в России Evolute и «Москвич».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске сборку электрокаров бренда Lada e-Largus, которые с учетом субсидии для покупателей электромобилей будут стоить от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию.