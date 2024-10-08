Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 8 октября 2024Экономика

В России подсчитали электромобили

Каждый третий электромобиль в России оказался японским

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На 1 июля каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей оказался произведенным под японским брендом, следует из подсчетов экспертов «Автостата».

Японских электрокаров в России 16,9 тысячи, китайских — 13,8 тысячи, топ-3 замыкают немецкие с показателем в 7,4 тысячи, говорится в материалах агентства. Также широко представлены на отечественном рынке американские (6,8 тысячи штук) и российские (4,4 тысячи) электромобили. На долю последних приходится 8,6 процента от общего объема, в то время как на такие авто из всех остальных не попавших в пятерку лидеров стран — менее трех процентов.

Отмечается, что лидерами среди брендов у стран, вошедших в топ-5 по представленности на рынке электромобилей РФ, стали японский Nissan, Zeekr из КНР, немецкие Volkswagen и Audi, американская Tesla, а также произведенные в России Evolute и «Москвич».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске сборку электрокаров бренда Lada e-Largus, которые с учетом субсидии для покупателей электромобилей будут стоить от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      Имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали по делу о взятке

      Зоопсихологи начали работать со спасенными после похищения карликом кенгурятами

      Названы профессии московских ипотечников

      В Белоруссии против 45 человек завели дела о заговоре с целью захвата власти

      Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

      Допрос обвиняемого в расправе над женой-участковой россиянина попал на видео

      Обрушившаяся на Землю магнитная буря набрала силу

      Стало известно об ожиданиях от Камалы Харрис в Киеве

      Сиделка жестоко избила 94-летнюю россиянку с деменцией и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше