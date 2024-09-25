В России запустили производство электрических Lada Largus

«АвтоВАЗ» запустил производство электрических Lada Largus в Ижевске

«АвтоВАЗ» запустил производство электрических Lada Largus в Ижевске. О стартовавшем промышленном выпуске сообщает «Интерфакс».

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, до конца года предприятие выпустит несколько десятков электромобилей. Дальнейшие объемы производства зависят от спроса, развития зарядной инфраструктуры в регионах и господдержки покупателей по-настоящему локализованных электромобилей, добавил он.

Е-Largus позиционируется как первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Пассажирский и коммерческий (с меньшим количеством сидений) универсалы будут иметь версии с разными батареями и разной грузоподъемностью. Запас хода пассажирской версии составит 420 километров, грузопассажирской — от 320 километров в зависимости от модификации.

Электромобиль производится на заводе Lada Ижевск по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Уровень локализации превышает 50 процентов, сообщают представители компании. Стоимость автомобилей с учетом субсидии для покупателей электромобилей будет стоить от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию.

Прототип модели был впервые продемонстрирован еще в конце 2022 года. Ранее «АвтоВАЗ» запатентовал логотип для своей новой модели электромобиля.

В 2024 году «АвтоВАЗ» планировал выпустить около 30 тысяч Lada Largus с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей e-Largus. 15 декабря на ижевском предприятии запустили производство опытной партии из 30 e-Largus. По словам Соколова, серийное производство универсалов должно было стартовать в мае 2024 года.