«АвтоВАЗ» запатентовал логотип электрической Lada

«АвтоВАЗ» запатентовал логотип электрической модели Lada e-Largus

«АвтоВАЗ» запатентовал логотип для своей новой модели электромобиля. Соответствующая информация была опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Универсал Lada e-Largus должен стать первым отечественным электрическим автомобилем, который будет оснащен батареей глубокой локализации. Прототип модели был впервые продемонстрирован еще в конце 2022 года.

«АвтоВАЗ» планирует выпускать e-Largus как в пассажирском, так и в коммерческом варианте — они будут отличаться объемом батареи и грузоподъемностью. Ожидаемый запас хода у модели — до 400 километров.

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить около 30 тысяч Lada Largus с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей e-Largus, заявил ранее президент компании Максим Соколов. 15 декабря на ижевском предприятии запустили производство опытной партии из 30 e-Largus. Серийное производство универсалов стартует в мае 2024 года.

Летом 2023 года Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) запатентовал графический товарный знак в виде хромированной эмблемы-«птички» легендарного советского седана. Почти такой же молдинг использовался на модели ГАЗ-13 «Чайка». Патент выдан на 12 и 28 классы международной классификации товаров и услуг, что позволит ГАЗу размещать логотип как на различных транспортных средствах и их деталях, так и на игрушках, включая модели и макеты автомобилей.

