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13:33, 15 декабря 2023Экономика

«АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей

Соколов: в 2024-м «АвтоВАЗ» выпустит 30 тысяч автомобилей Lada Largus

Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

В 2024 году компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить около 30 тысяч Lada Largus с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей e-Largus. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя автозавода, точный объем производства находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. «Объем выпуска непосредственно электромобилей будет зависеть впрямую от мер поддержки, которые будут в рамках следующего года распространяться только на высоколокализованные продукты с электросиловой установкой либо на весь перечень продукции, в том числе из иностранных государств», — пояснил он.

15 декабря на ижевском предприятии запустили производство опытной партии из 30 e-Largus. Серийное производство универсалов стартует в мае 2024 года.

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Ранее Соколов заявил, что автоконцерн намерен нарастить суммарный выпуск автомобилей более чем на четверть в 2024 году и достичь планки свыше 500 тысяч машин. Если план удастся реализовать, это станет своего рода «ответом компании на внешние вызовы», пообещал президент компании.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин согласился с тем, что рост цен на автомобили отечественного производства оказался серьезным, отметив при этом, что их стоимость «не улетела в космос». По словам президента, речь идет о росте стоимости машин «АвтоВАЗа» примерно на 40 процентов, что «тоже много». Подорожание он объяснил тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными.

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      Вячеслав Агапов
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