Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:59, 19 июля 2023Экономика

ГАЗ запатентовал эмблему легендарного советского автомобиля

ГАЗ запатентовал товарный знак в виде эмблемы советской «Чайки»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) запатентовал графический товарный знак в виде хромированной эмблемы-«птички» легендарного советского седана. Соответствующий документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) опубликован на ее официальном сайте.

Почти такой же молдинг использовался на модели ГАЗ-13 «Чайка». Патент выдан на 12 и 28 классы международной классификации товаров и услуг. Это позволит ГАЗу размещать логотип как на различных транспортных средствах и их деталях, так и на игрушках, включая модели и макеты автомобилей. Заявка в Роспатент может быть связана с планами завода по возрождению бренда «Волга».

Ранее ГАЗ уже патентовал подобное изображение. Первая заявка с практически идентичным логотипом была подана в конце 2000-х годов, затем патент был продлен в 2021 году. Текущая заявка отличается лишь небольшими деталями оформления эмблемы.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022

Представительский автомобиль «Чайка» выпускался малой серией с 1959 по 1981 год. Машина никогда не находилась в свободной продаже и предназначалась в основном для высшей номенклатуры, работников посольств и иностранных представительств.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ГАЗ может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в 2024 году. Он уточнил, что длительность разработки новой модели будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров, а точную дату ее появления назовут в начале следующего лета. По словам Мантурова, сборка новой «Волги» будет вестись на площадках, «освобожденных иностранными автопроизводителями».

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу предъявили обвинение по трем пунктам в деле о штурме Капитолия

    Украина усилит границу с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

    Минобороны объявило ряд районов Черного моря опасными для судоходства

    Выступления Басты, Агутина и Ивлеевой установили рекорд

    Ветеран спецназа США назвал ужасающими потери ВСУ

    Раскрыты требования из райдера Филиппа Киркорова

    В Турции пожаловались на проблемы из-за снижения числа российских туристов

    Бывшего вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест

    Рынок смартфонов начал восстанавливаться

    Названа причина концентрации резервов ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости