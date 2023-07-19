ГАЗ запатентовал эмблему легендарного советского автомобиля

ГАЗ запатентовал товарный знак в виде эмблемы советской «Чайки»

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) запатентовал графический товарный знак в виде хромированной эмблемы-«птички» легендарного советского седана. Соответствующий документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) опубликован на ее официальном сайте.

Почти такой же молдинг использовался на модели ГАЗ-13 «Чайка». Патент выдан на 12 и 28 классы международной классификации товаров и услуг. Это позволит ГАЗу размещать логотип как на различных транспортных средствах и их деталях, так и на игрушках, включая модели и макеты автомобилей. Заявка в Роспатент может быть связана с планами завода по возрождению бренда «Волга».

Ранее ГАЗ уже патентовал подобное изображение. Первая заявка с практически идентичным логотипом была подана в конце 2000-х годов, затем патент был продлен в 2021 году. Текущая заявка отличается лишь небольшими деталями оформления эмблемы.

Представительский автомобиль «Чайка» выпускался малой серией с 1959 по 1981 год. Машина никогда не находилась в свободной продаже и предназначалась в основном для высшей номенклатуры, работников посольств и иностранных представительств.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ГАЗ может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга» в 2024 году. Он уточнил, что длительность разработки новой модели будет зависеть от сроков выбора иностранных партнеров, а точную дату ее появления назовут в начале следующего лета. По словам Мантурова, сборка новой «Волги» будет вестись на площадках, «освобожденных иностранными автопроизводителями».