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08:37, 14 февраля 2025Экономика

В России резко снизились продажи новых электромобилей

Продажи новых электромобилей снизились в России в январе на 51 %
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Продажи новых электромобилей в России резко снизились в январе, упав более, чем в полтора раза (на 51 процент) к уровням начала прошлого года, до 768 машин. Об этом со ссылкой на эксперта НТИ «Автонет» Игоря Мишина сообщает РИА Новости.

«Спад может быть связан с высокими ценами и недостаточно развитой инфраструктурой. Также стоит помнить, что эффективность электромобилей снижается в зимних условиях», — отметил специалист. По его словам, самыми популярными в этом месяце стали электрокары, изготовленные под китайским брендом Voyah.

В начале прошлой осени сообщалось, что продукцию Voyah запретили экспортировать через неофициальные каналы. Требование коснулось и новых и подержанных автомобилей. В Россию их на тот момент завозили как через официального импортера, так и транзитом через Киргизию.

По данным на 1 июля каждый третий из зарегистрированных в РФ электромобилей оказался произведенным под японским брендом. Таких было 16,9 тысячи штук, китайских — 13,8 тысячи, немецких — 7,4 тысячи. В целом продажи электрокаров в России выросли в 2024 году на 26 процентов, до 17,8 тысячи новых авто, указывал «Автостат».

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