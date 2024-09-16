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15:00, 16 сентября 2024Экономика

Китайский бренд запретил серый ввоз своих автомобилей в Россию

«Известия»: китайский бренд автомобилей Voyah запретил серые поставки в Россию

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Автомобильный бренд Voyah из Китая ввел запрет на экспорт своей продукции через неофициальные каналы за рубеж, в том числе в Россию, куда его машины завозили таким образом особенно активно. Об этом со ссылкой на директиву головного офиса компании в адрес местной дилерской сети и партнеров сообщают «Известия».

Требование касается как новых, так и подержанных автомобилей, нельзя даже поставлять машины за пределы Китая для участия в выставках. Нарушителя директивы, если его действия докажут, оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый автомобиль. Если же станет понятно, что дилер сам организовал продажи и экспорт, сотрудничество с ним тут же разорвут.

Voyah поступал в Россию как через официального импортера, так и транзитом через Киргизию, причем во втором случае машина стоила дешевле благодаря занижению таможенных платежей. Минусом серой схемы было отсутствие гарантии и русификации.

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Российский официальный импортер готов дать гарантию кроссоверам Free и минивэнам Dream производства Voyah, ввезенным до сентября этого года, но только в случае, если пробег не превышает 80 тысяч километров в час. Стоимость гарантии начинается от 135 тысяч рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что китайцам не нравится, когда машины со спецификацией их рынка уходят за рубеж, так что, скорее всего, таким же образом начнут поступать все остальные бренды.

Однако такой подход может лишить россиян возможности приобрести некоторые марки, делающие ставку на другие рынки. Например, электромобильный бренд Zeekr не имеет представителя в России, но готов блокировать машины, проданные в Китае и обнаруженные за пределами страны. Помочь владельцу не сможет даже официальное представительство в Казахстане.

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      Платон Щукин
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