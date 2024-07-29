В России начнут блокировать ввезенные по серым схемам Zeekr

В России начнут блокировать китайские Zeekr, ввезенные по серым схемам

Китайский автопроизводитель Zeekr начнет блокировать нелегально вывезенные из страны электромобили, выпущенные для внутреннего рынка. Об этом пишет казахстанский портал Tengri Auto со ссылкой на представителя компании.

Как отмечает издание, функционал таких машин будет отключаться удаленно. Ограничения коснутся электрокаров, выпущенных после 15 июля 2024 года. Если компания обнаружит их за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, или выяснит, что в них используются неавторизованные изготовителем сим-карты, система автомобиля выдаст предупреждение и предложит вернуть авто на территорию Китая.

В случае игнорирования этого требования Zeekr заблокирует бортовую мультимедийную систему. Уточняетсял, что официальный дистрибьютор в Казахстане не сможет помочь в решении проблемы. В таком случае следует требовать возврат средств за машину у посредника, у которого она приобреталась.

Реализацию своих электрокаров в России китайский производитель запретил с 30 июня. Работающие с РФ автодилеры из КНР узнали об этом из официального письма Zeekr. В июне 2024 года Zeekr 001 стал самым продаваемым новым электромобилем в России, его стоимость составила 4,5 миллиона рублей.