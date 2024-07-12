Названы самые популярные электрокары в России

«Автостат»: самыми продаваемыми электромобилями в России стали Zeekr и Evolute

Самым продаваемым новым электромобилем в России стал Zeekr 001. Популярные электрокары назвали эксперты агентства «Автостат».

В июне в России приобрели 1071 новый электромобиль (плюс 1,6 процента год к году) — за месяц продажи упали на 25 единиц. Рынок этой техники сокращается с марта — в первый месяц весны было продано 2499 легковых электромобилей. Как отмечают эксперты отрасли, это связано с ужесточением с 1 апреля правил ввоза транспорта по параллельному импорту, который проходит через страны ЕАЭС.

Самыми продаваемыми брендами стали Zeekr (424 машины), Evolute (78), Volkswagen (68) и FAW (67). Самым популярным стал Zeekr 001, который привозят в Россию по схеме параллельного импорта и который стоит от 4,5 миллиона рублей. Меньшим успехом пользуется Zeekr X (94 проданных электрокара), который стоит от 3,4 миллиона. На третьем месте FAW Bestune Nat (67 штук), привезти который из КНР стоит порядка двух миллионов рублей.

Отечественный «Москвич 3е» в топ продаваемых машин не вошел, хотя российский производитель утверждает, что продал за месяц более ста штук.

В конце июня портал «АвтоВзгляд» заявил, что китайская компания Zeekr запретила продавать свои электромобили в России. Запрет на реализацию премиальных авто бренда в РФ начнет действовать с 30 июня. Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин подтвердил данную информацию и уточнил, что никаких подробностей о возможных штрафах за нарушение запрета или причинах подобного решения дилерам не сообщили.