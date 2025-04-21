Обрушение продаж автомобилей в России объяснили

Аналитик Тюктеев: Продажи машин в России резко упали на фоне удорожания кредитов

Суммарные объемы продаж новых автомобилей в России резко просели в начале весны 2025 года из-за удорожания кредитов. Такое мнение высказал замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, его слова приводит «Автостат».

На фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка (ЦБ) покупка машины в кредит стала невыгодной для большинства россиян, отметил эксперт. Полная стоимость подобных займов в марте составила 22,28 процента, что в итоге приводит к существенной переплате. В качестве еще одной причины обрушения реализации новых авто в РФ Тюктеев назвал регулярное повышение утилизационного сбора, следствием чего стало заметное удорожание импортных автомобилей.

На ситуацию также оказали влияние «беспочвенные слухи» о возможном возвращении ушедших из страны западных и южнокорейских производителей. В нынешних реалиях, подчеркнул Тюктеев, скорое налаживание продаж подобных концернов в РФ выглядит «невероятным» сценарием. «Рыночная атмосфера в автобизнесе такова, что на спрос давит сразу несколько факторов», — резюмировал эксперт.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком падении продаж новых автомобилей в России. По итогам марта 2025 года реализация просела на 25,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составила примерно 247 тысяч единиц. Лидерство в структуре продаж сохранили за собой китайские производители. На их долю пришлось 54 процента всех сделок на первичном рынке. Однако в сравнении с концом 2024 года показатель снизился примерно на шесть процентных пунктов.