Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

Пашинян не смог запустить в небо голубя мира на встрече с избирателями

Премьер Армении Никол Пашинян не смог выпустить в небо голубя мира во время встречи главы правительства с избирателями. Видео публикует Telegram-канал Sputnik.

Пашинян дважды подбросил птицу в воздух, однако обе попытки не увенчались успехом. В итоге голубя вернули хозяину.

Ранее Пашинян снова заявил, что готов посетить Россию, если сможет переизбраться на свой пост по итогам парламентских выборов. По словам политика, 1 июня, в понедельник, ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поздравить с днем рождения. После этого у глав государств состоялся деловой разговор.