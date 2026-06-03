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15:13, 3 июня 2026Бывший СССР

Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

Пашинян не смог запустить в небо голубя мира на встрече с избирателями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВыборы президента России 2024

Премьер Армении Никол Пашинян не смог выпустить в небо голубя мира во время встречи главы правительства с избирателями. Видео публикует Telegram-канал Sputnik.

Пашинян дважды подбросил птицу в воздух, однако обе попытки не увенчались успехом. В итоге голубя вернули хозяину.

Ранее Пашинян снова заявил, что готов посетить Россию, если сможет переизбраться на свой пост по итогам парламентских выборов. По словам политика, 1 июня, в понедельник, ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поздравить с днем рождения. После этого у глав государств состоялся деловой разговор.

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