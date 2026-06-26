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09:03, 26 июня 2026Ценности

Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в прозрачном платье и вызвала споры в сети

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в прозрачном платье и вызвала споры в сети. Кадры и комментарии опубликованы в ее Telegram-канале.

39-летняя инфлюэнсерша создала проект, в рамках которого решила поэкспериментировать с имиджем и попробовать кардинально новые образы. Так, в новой съемке, стилистами которой выступили Вова Кравченко и Кирилл Павлов, она повторила образ британской актрисы Тильды Суинтон.

На одном из размещенных кадров журналистка примерила черное прозрачное платье из кружева, декорированное массивным цветком. Образ звезды дополняли мюли на каблуках в тон и парик.

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Однако пользователи сети неоднозначно оценили образ Сулим в комментариях под постом. «Феноменально!», «Мне напомнило Дейзи из "Великого Гэтсби"», «Огонь», — заявили одни.

«Тут плохо все: совершенно не идущий цвет волос, плохой свет (неправильное освещение) и безвкусные аутфиты», «Какой же это оммаж? Это пародия, если не издевка. Суинтон всегда безупречно элегантна в своих выходах на публику. А эти наряды безвкусны и вульгарны», «Не нравится фон, на котором размывается часть лука, и ваш паричок», — высказались другие.

В сентябре 2024 года Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака».

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