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18:31, 4 сентября 2024Ценности

Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала

Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном платье с вырезами

Фото: Валентин Блох / «Собака»

Криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На размещенных кадрах 37-летняя инфлюэнсерша предстала в черном платье длины макси с вырезами вдоль бедер и талии. Помимо этого, женщине распустили темные волосы и нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве аксессуаров ей подобрали многочисленные украшения в виде браслетов на обоих запястьях и массивные серьги.

Ранее в сентябре российскую телеведущую Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда за 278 тысяч рублей. 42-летняя журналистка опубликовала кадры, на которых прошла в черном шифоновом платье Prada. Пользователи сети раскритиковали образ журналистки в комментариях под постом, назвав его неудачным.

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      Екатерина Ештокина
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