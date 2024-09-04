Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала

Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в откровенном платье с вырезами

Криминальная журналистка и блогерша Саша Сулим снялась в откровенном наряде для журнала «Собака». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На размещенных кадрах 37-летняя инфлюэнсерша предстала в черном платье длины макси с вырезами вдоль бедер и талии. Помимо этого, женщине распустили темные волосы и нанесли макияж в стиле smoky eyes. В качестве аксессуаров ей подобрали многочисленные украшения в виде браслетов на обоих запястьях и массивные серьги.

Ранее в сентябре российскую телеведущую Ксению Собчак прозвали председателем совхоза из-за наряда за 278 тысяч рублей. 42-летняя журналистка опубликовала кадры, на которых прошла в черном шифоновом платье Prada. Пользователи сети раскритиковали образ журналистки в комментариях под постом, назвав его неудачным.