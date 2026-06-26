Француженка переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство

Гражданка Франции переехала в Пакистан с мужем и детьми и 12 лет провела в рабстве

Француженка переехала с мужем-пакистанцем в его родную страну и стала его рабыней. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя гражданка Франции Сильви Ясмина познакомилась со своим будущим мужем в Австралии, где он находился нелегально. В 2003 году она вышла за него замуж, а в 2014-м согласилась переехать с ним и пятью детьми в отдаленную пакистанскую деревню Бара, после чего, по ее словам, начался ад.

Женщина рассказала полиции, что их с детьми держали в ветхом помещении без солнечного света, без связи с внешним миром. Муж пи этом «очень жестоко» избивал всю семью «на ежедневной основе». Двое старших детей пары прервали свое образование после переезда, а трое младших никогда не ходили в школу.

Семью спасли только после того, как одному из сыновей удалось улизнуть и сообщить о случившемся в полицию. Правоохранители провели рейд и нашли мать и детей со следами побоев в доме, где их держали в рабстве.

В своем заявлении в полицию Ясмина написала, что ее будущее было разрушено, а дети не получали никакой заботы. Теперь она мечтает вернуться во Францию, куда ее с детьми должны отправить из женского приюта в Пешаваре.

Ранее сообщалось, что в Мьянму вывезли более сотни тысяч человек, похищенных в разных странах Азии. Их держат в неволе и заставляют работать на преступников. Таиланд и Китай всерьез занялись борьбой с новоявленными работорговцами лишь в январе 2025 года, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.