Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:07, 26 июня 2026Из жизни

Француженка переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство

Гражданка Франции переехала в Пакистан с мужем и детьми и 12 лет провела в рабстве
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Khyber Pakhtunkhwa Police

Француженка переехала с мужем-пакистанцем в его родную страну и стала его рабыней. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя гражданка Франции Сильви Ясмина познакомилась со своим будущим мужем в Австралии, где он находился нелегально. В 2003 году она вышла за него замуж, а в 2014-м согласилась переехать с ним и пятью детьми в отдаленную пакистанскую деревню Бара, после чего, по ее словам, начался ад.

Женщина рассказала полиции, что их с детьми держали в ветхом помещении без солнечного света, без связи с внешним миром. Муж пи этом «очень жестоко» избивал всю семью «на ежедневной основе». Двое старших детей пары прервали свое образование после переезда, а трое младших никогда не ходили в школу.

Материалы по теме:
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса» Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
«Ты знаешь, кто ты? Ты — принцесса»Как приемная дочь разгадала семейную тайну и решила изменить жизнь целого континента
16 августа 2022
«Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
«Я готов был отдать все деньги»В Китае ежегодно похищают тысячи детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают?
17 ноября 2020

Семью спасли только после того, как одному из сыновей удалось улизнуть и сообщить о случившемся в полицию. Правоохранители провели рейд и нашли мать и детей со следами побоев в доме, где их держали в рабстве.

В своем заявлении в полицию Ясмина написала, что ее будущее было разрушено, а дети не получали никакой заботы. Теперь она мечтает вернуться во Францию, куда ее с детьми должны отправить из женского приюта в Пешаваре.

Ранее сообщалось, что в Мьянму вывезли более сотни тысяч человек, похищенных в разных странах Азии. Их держат в неволе и заставляют работать на преступников. Таиланд и Китай всерьез занялись борьбой с новоявленными работорговцами лишь в январе 2025 года, когда бандиты похитили в Бангкоке китайского актера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

    Названа новая дата «смерти» Windows 10

    Француженка переехала с мужем в Пакистан и на 12 лет попала в рабство

    Москвичам спрогнозировали дождливый месяц

    Крупнейший импортер нефти снизит ее закупки

    Определились 19 команд-участниц 1/16 финала чемпионата мира 2026 года

    Криминальная журналистка Саша Сулим снялась в прозрачном платье и вызвала споры в сети

    Пассажиры самолета начали молиться из-за случившегося у пилота припадка

    Неуловимую банду автомошенников в России разоблачили из-за одной ошибки

    Средний срок одного вида кредитов в России достиг максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok