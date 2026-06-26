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Силовые структуры
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09:02, 26 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

Неуловимую банду автомошенников в России разоблачили из-за одной ошибки

«Лента.ру»: Банду автомошенников, заработавших ₽200 млн, разоблачили из-за штрафов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Неуловимую банду автомошенников, заработавших 200 миллионов рублей на страховых выплатах, удалось разоблачить благодаря дорожным камерам. Подробности расследования выяснил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

На камеры попал водитель, нарушивший правила дорожного движения, но вместо женщины, на которую был оформлен дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz V-class, за рулем находился мужчина. В ходе расследования оказалось, что транспорт был оформлен на номинального владельца, который вывел сыщиков на банду аферистов. Они действовали с 2022-го по начало 2025 года и сумели обманом получить 19 страховых выплат на 200 миллионов рублей.

Об их задержании в феврале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, как действовала группировка и какую роль играл в ней безногий инвалид-каскадер можно прочитать здесь.

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