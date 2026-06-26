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09:06, 26 июня 2026Экономика

Крупнейший импортер нефти снизит ее закупки

Bloomberg: Китай сократит морской импорт нефти до самого низкого с 2016 года уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Китай, считающийся крупнейшим в мире покупателем сырой нефти, в июне снизит ее импорт из-за крайне низкого спроса. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на предварительные данные аналитической компании Kpler, согласно которым объем морских перевозок сырой нефти в Китай составит в среднем около 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с октября 2016 года и примерно на восемь процентов меньше, чем в мае.

Агентство напомнило, что с начала ближневосточного кризиса Пекин сократил закупки нефти примерно на четыре миллиона баррелей в сутки по сравнению с обычным уровнем. Предполагается, что ослабление экономики и ускоряющийся переход к электромобилям обернется для КНР необратимой потерей спроса.

Ранее сообщалось, что Пекин решил ускорить энергопереход после топливного кризиса, вызванного затяжной войной в Иране. Почти половина вырабатываемой в стране электроэнергии должна будет генерироваться за счет возобновляемых источников энергии.

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