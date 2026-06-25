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15:37, 25 июня 2026Экономика

Крупнейший покупатель нефти захотел сократить зависимость от нее

Китай поставил цель получать 50 % электроэнергии из неископаемых источников к 2030 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти Китая стремятся ускорить энергопереход после топливного кризиса, вызванного затяжной войной в Иране. О стремлении крупнейшего покупателя нефти сократить зависимость от нее сообщает Reuters со ссылкой на данные, представленные в пятилетнем плане развития азиатской страны.

Согласно деталям актуальной энергетической стратегии, в КНР захотели получать половину вырабатываемой в стране электроэнергии за счет неископаемых видов топлива. Доля же традиционного сырья, включая нефть, должна к этому времени сократиться.

К концу этой пятилетки власти Китая хотят расширить суммарные мощности негидроаккумулирующих электростанций до 300 гигаватт. Что касается угля, то пик его использования, согласно документу, придется на 2030 год, после чего доля этого вида топлива начнет постепенно снижаться.

Ранее о необходимости ускорения перехода в азиатских странах заявил спецпосланник КНР по вопросам изменения климата Лю Чжэньминь. Ближневосточный кризис, подчеркнул он, обнажил слабые стороны энергетической стратегии азиатских государств. Высокая зависимость от поставок нефти и газа из стран Персидского залива, пояснил чиновник, привела к стремительному росту цен на топливо в Индии и других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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