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12:29, 24 июня 2026Экономика

В Китае заявили о необходимости ускорения энергоперехода из-за войны в Иране

Власти Китая заявили о необходимости ускорения энергоперехода в Азии из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Руководству густонаселенных азиатских стран необходимо диверсифицировать структуру энергопотребления и снизить зависимость от традиционных источников энергии вроде нефти и газа. Об этом заявил спецпосланник КНР по вопросам изменения климата Лю Чжэньминь, его слова приводит Bloomberg.

Акцент на ископаемые виды топлива поставил в уязвимое положение ряд государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), отметил он. В результате перекрытия Ормузского пролива цены на топливо на внутренних рынках этих стран стали стремительно расти, а по некоторым категориям (нефтяной сжиженный газ) возник дефицит, резюмировал Лю.

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Чтобы избежать подобных негативных последствий в будущем, властям азиатских стран, включая Индию, необходимо задуматься над ускорением энергоперехода. Ставка на солнечную и ветряную генерации, подчеркнул Лю, стала бы оптимальной энергетической стратегией для этих государств. «В долгосрочной перспективе им необходимо ускорить переход, чтобы обеспечить себе долгосрочную стабильность энергоснабжения», — констатировал Лю.

Ранее обозреватель агентства Reuters Рон Буссо поставил в пример азиатским странам энергополитику Китая. Еще до войны в Иране, отметил аналитик, власти Китая создали крупнейший в мире нефтяной резерв. Это помогло стране сэкономить миллиарды долларов во время энергетического кризиса, вызванного масштабными перебоями в поставках сырья через Ормузский пролив. Подобную стратегию Буссо рекомендовал взять на заметку густонаселенным странам вроде Индии.

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