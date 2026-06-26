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09:03, 26 июня 2026Спорт

Определились 19 команд-участниц 1/16 финала чемпионата мира 2026 года

Бразилия, Аргентина, Германия и Нидерланды — среди участников 1/16 финала ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Определились 19 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди завоевавших путевки в плей-офф сборные Мексики, Бразилии, Нидерландов, Аргентины, Германии и Норвегии. Кроме того, уже есть четыре пары 1/16 финала. ЮАР сыграет с Канадой, Нидерланды встретятся с Марокко, США — с Боснией и Герцеговиной, а Бразилия — с Японией.

На данный момент в семи квартетах завершен групповой этап. Третий тур пройдет еще в пяти группах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участие, поскольку она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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