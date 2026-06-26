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09:02, 26 июня 2026Путешествия

Пассажиры самолета начали молиться из-за случившегося у пилота припадка

NYP: У пилота PAL Airlines случился припадок во время рейса из США в Канаду
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры самолета авиакомпании PAL Airlines начали молиться из-за случившегося у пилота припадка во время рейса из США в Канаду. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Инцидент случился 24 июня после того, как лайнер с 61 пассажиром на борту вылетел из аэропорта Ньюарка, штат Нью-Джерси, и направился в Галифакс. Во время полета воздушное судно внезапно изменило курс. «Самолет начал резко вилять. Было такое ощущение, будто кто-то дергал штурвал, это повторялось снова и снова. Мои мальчики тут же начали молиться», — сказал очевидец и отец двух сыновей Родни Макдональд.

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Мужчина увидел, как стюардессы вытащили из кабины пилотов командира воздушного судна, и бросился им на помощь. «Было очевидно, что он не контролирует свои действия. Это были довольно напряженные 40 минут, в течение которых мы удерживали его, пристегивая как можно большим количеством ремней безопасности», — добавил Макдональд.

Второй пилот взял управление лайнером на себя и совершил аварийную посадку в Бостоне. После приземления к самолету подъехали машины скорой помощи, а борт отбуксировали к терминалу. Через время рейс возобновился, пассажиры приземлились в воздушной гавани назначения около 21:30 по местному времени.

Ранее россиянин впал в буйство на борту самолета в США, устроил драку и был ликвидирован. По данным источника, у мужчины случился припадок — его тело затряслось, а изо рта пошла кровавая пена.

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