Поставки помидоров из страны НАТО в Россию обрушились

РИА Новости: Экспорт турецких помидоров в Россию упал почти в 1,7 раза в мае

По итогам мая 2026 года суммарная стоимость поставок турецких помидоров в Россию сократилась почти вдвое в месячном выражении. О резком падении экспорта популярных овощей из страны НАТО в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы средиземноморского государства.

За отчетный период турецкие экспортеры отправили в Россию помидоров на общую сумму 1,2 миллиона долларов. Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 2 миллионов. Таким образом, стоимость поставок просела примерно в 1,7 раза.

В мае помидоры вошли в список самых подешевевших в России продуктов питания. Розничная стоимость килограмма этих овощей на внутреннем рынке, по данным Росстата, за последний месяц весны сократилась в среднем на 27,1 процента.

Подобную динамику эксперты объяснили в том числе снижением спроса. Так, в январе-марте продажи помидоров в России упали на 3 процента. Управляющий директор «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов связал падение интереса к этим овощам с растущим стремлением граждан к экономии. В результате, пояснил он, в последнее время увеличился спрос на более бюджетные позиции, включая картофель и капусту.