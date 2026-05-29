Россияне предпочли помидорам и огурцам картофель и капусту

«Ъ»: В январе-марте россияне перешли с помидоров и огурцов на картофель и капусту

По итогам первого квартала 2026 года продажи сладких перцев, огурцов и помидоров в России снизились в годовом выражении на 11, 9,1 и 3 процента соответственно, а картофель и капуста единственные из овощей показали рост в реализации на 4,6 и 3,3 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании NTech пишет «Коммерсантъ».

В целом продажи в категории снизились на 0,3 процента в натуральном выражении и на 2,4 процента в денежном за счет перехода на более дешевую продукцию.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов объяснил цифры стремлением покупателей экономить, поскольку они очевидно предпочитают более бюджетные позиции дорогостоящим, особенно тем, что чувствительны к сезонности.

Он напомнил, что в апреле именно картофель и капуста стали самыми подешевевшими за год овощами — на 35,9 и 35 процентов. В то же время огурцы апреле оказались только на четыре процента дешевле, чем годом ранее, а помидоры подорожали на восемь процентов.

Гендиректор «Технологии роста» Тамара Решетникова объяснила рост цен помидоров изменением ассортимента. По ее словам, в последние годы торговые сети снижают долю бюджетной продукции, предлагая более дорогую, например, черри. Впрочем, по мнению Краснова, бьет по спросу и общее замедление роста реальных доходов, что заставляет потребителей внимательнее смотреть на стоимость продукта.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов также считает основной причиной изменения предпочтений россиян переход к сдержанному потреблению в текущих экономических условиях.

Ранее сообщалось, что продуктовые ретейлеры снижают количество новых магазинов, а лидерами по росту стали жесткие дискаунтеры.