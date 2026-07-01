Принц Гарри и Меган Маркл отложили визит в Великобританию из-за проблем с «безопасностью»

Визит принца Гарри и Меган Маркл в Лондон сорвался из-за отсутствия государственной охраны

Принц Гарри и Меган Маркл отложили визит в Великобританию с детьми, поскольку они так и не достигли договоренности о круглосуточной вооруженной охране от государства. Об этом сообщает Daily Mail.

Поездка, запланированная на начало июля, должна была включать встречу с королем Карлом III и посещение поместья Олторп, где похоронена принцесса Диана. Однако за 24 часа до вылета выяснилось, что запрос на полицейское сопровождение для семьи был отклонен. В результате поездка сорвалась.

Теперь принц Гарри, уже находящийся с женой и детьми в Европе, рассматривает возможность прилететь на родину на один день без Меган Маркл и детей. Представитель герцога заявил, что «безопасное жилье — лишь один из элементов эффективного плана», а риск «следует за человеком, а не за местом». Он также обвинил чиновников в том, что они «создают условия, делающие визит почти невозможным».

Сам принц Гарри винит в отказе «серых кардиналов» отца, хотя не исключает, что Карл III все же сможет увидеть внуков, если удастся договориться о частной встрече. В Букингемском дворце подчеркнули, что предложили семье герцога Сассекского королевскую резиденцию для проживания, но это не решило проблему безопасности за ее пределами, а независимый комитет Ravec, который должен был пересмотреть статус охраны для принца и его семьи, так и не собрался.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.