Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску к Анастасии Заворотнюк. Актриса полностью погасила свою задолженность по ипотеке и теперь имеет право выезжать за границу, пишет «Комсомольская правда».

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей. Это штраф за неисполнение в срок решения суда.

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В 2012 году актриса купила особняк площадью около 900 квадратных метров, взяв для этого в банке кредит в полмиллиона долларов (примерно 33 миллиона рублей). Но из-за подскочившего валютного курса Заворотнюк не смогла расплатиться вовремя. Только в 2018 году актриса полностью рассчиталась с долгами.

Адвокат Анастасии Виктор Пастернак рассказал изданию, что информация на сайте ФССП обновляется не сразу, поэтому иск был отозван только сегодня.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России. Известна зрителям по роли няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня».

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