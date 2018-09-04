Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей

В Новой Москве неизвестные ограбили трехэтажный коттедж актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Злоумышленники забрали стоящую на подоконнике сумку, в которой находились драгоценности артистки. Об этом пишет онлайн-журнал StarHit.

«Вооруженное нападение произошло в ночь с воскресенья на понедельник, — приводит StarHit слова представителя актрисы. — Преступники убежали, прихватив с собой украшения Анастасии на крупную сумму. Вчера весь день полицейские провели в их [Анастасии Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева] доме. Собака взяла след. На данный момент идет расследование. Анастасия и Петр держатся изо всех сил».

По словам Заворотнюк, в сумке, которую вынесли воры, находились два браслета, серьги, кольцо из белого золота с бриллиантами, а также 20 тысяч рублей. Сумму нанесенного материального ущерба артистка оценила в миллион рублей.

Заворотнюк известна как исполнительница роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», а также главными ролями в фильмах «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Мамы» и «Мамы 3». На счету актрисы более 20 ролей в театре.

В 2014 году актриса оказалась в центре судебного разбирательства из-за невыплаченного «Русскому ипотечному банку» займа. Суд тогда постановил взыскать с Заворотнюк 540 тысяч долларов за неоплаченный кредит.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!