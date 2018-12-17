Вера Брежнева показала лицо без косметики

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию без макияжа.

На черно-белой фотографии 36-летняя Брежнева стоит в бюстгальтере с распущенными волосами. Однако особое внимание поклонников привлекла внешность телезвезды без косметики.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 13 Дек 2018 в 8:03 PST

Комментаторы тут же принялись расхваливать украинскую певицу.

«В 36-то лет! Да она еще девчонка! Она еще лет десять, пятнадцать будет выглядеть как пацанка! И нефиг искать у нее признаки старости! Потому что 36 — это не возраст для женщин!» — восхищались одни.

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«Вера, ты солнышко, всегда яркая и замечательная», — поддерживали другие.

«Обожаю Вас, Вера!! Вы всегда настоящая!!!» — восклицали третьи.

Ранее в декабре американская топ-модель и одна из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret Тейлор Хилл опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи без макияжа. На фотографии видны все несовершенства кожи Хилл.

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