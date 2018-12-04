Ким Кардашьян разделась на фото вопреки желанию мужа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в Instagram откровенную фотографию вопреки желанию мужа.

Снимок появился в соцсети в понедельник, 3 декабря. На нем 38-летняя женщина позирует в стрингах и без бюстгальтера, прикрыв грудь волосами. Фотосессия посвящена выходу новой линии косметики Cherry Blossom собственного бренда телезвезды KKW Beauty.

В ноябре Ким Кардашьян призналась телеведущей Эллен Дедженерес, что ее супругу Канье Уэсту не нравятся ее обнаженные фотографии в Instagram. Она рассказала, что муж беспокоится из-за подобных постов, но иногда может и поддержать.

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В ноябре сестра Ким Кардашьян Кортни сфотографировалась для журнала GQ Mexico. Для обложки декабрьского номера 39-летняя телезвезда снялась в белом боди, сидя в кресле. На других фотографиях она позирует полностью обнаженной и прикрывает тело руками.

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