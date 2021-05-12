Бастрыкин решил лично осмотреть подвергшуюся нападению казанскую школу

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин принял решение лично осмотреть школу №175 в Казани, где 11 мая произошла стрельба. Об этом в среду, 12 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о прибытии главы ведомства в Казань.

Кроме того, СК возбудил дело о массовом убийстве после происшествия. По поручению Бастрыкина материалы следствия передадут из регионального управления в Главное следственное управление центрального аппарата.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Около 23 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, а также создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.