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Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани отправят на лечение в Москву

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Восьмерых пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 планируют отправить на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Республики Татарстана Лейлу Фазлееву.

По ее словам, такое решение было принято на специальном консилиуме в отношении троих взрослых и пятерых детей.

Фазлеева добавила, что за состоянием пострадавших постоянно наблюдает медицинский персонал. Врачи продолжают оценивать самочувствие потерпевших.

Ранее стало известно, что число пострадавших при стрельбе в казанской школе снова увеличилось. По последним данным, госпитализированы 23 человека.

ЧП произошло в Казани утром во вторник, 11 мая. После стрельбы в школе, в учебном учреждении прогремел взрыв. На месте происшествия задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сдался полиции. По последним данным, всего погибли девять человек.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал массовое убийство в школе терактом. «Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания», — заявил он.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Похороны погибших состоятся в ближайшее время.

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