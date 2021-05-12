Напавший на казанскую школу объяснил свое желание стать массовым убийцей

На допросе у следователя Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, объяснил свое желание стать массовым убийцей. Выдержки из показаний подозреваемого публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По его словам, он убил не менее семи человек, чтобы показать всем людям, что они — его рабы.

«Я запланировал стать массовым убийцей. Это произошло 1 апреля 2021 года, когда я находился у себя дома. Тогда я понял, что я бог, что я все могу, и могу сделать все, что угодно и с кем угодно. Я понял, что я пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной», — заявил Галявиев.

Он также заявил, что каждый из его рабов должен убить более десяти человек, а потом покончить с собой.

В настоящее время Галявиева доставили в суд Казани для решения вопроса о его аресте.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.