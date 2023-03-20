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08:20, 20 марта 2023Россия

Российский ребенок остался дома один и отравился алкоголем

В Мордовии 12-летняя школьница осталась дома одна и отравилась алкоголем

Фото: Unsplash

В Рузаевском районе Республики Мордовия школьница отравилась алкоголем, когда осталась дома одна. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram.

Там уточнили, что 16 марта в больницу попала оставшаяся без присмотра родителей 12-летняя школьница, которая, предположительно, отравилась вином. Бутылка с алкоголем лежала в шкафу не на видном месте, отчитались в МВД. В ведомстве не сообщили, сколько алкоголя выпил ребенок.

«В настоящий момент подразделением по делам несовершеннолетних уточняются обстоятельства произошедшего. Состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, семья пострадавшей на учете не состоит.

Ранее в Челябинской области четверо местных жителей отравились суррогатным алкоголем, трое из них — насмерть. Как сообщили следователи, россияне употребляли «спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения». Одна женщина попала в реанимацию.

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Анастасия Шейкина
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