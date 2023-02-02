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16:07, 2 февраля 2023Россия

Трое россиян насмерть отравились алкоголем

В Челябинской области три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Челябинской области четверо местных жителей отравились суррогатным алкоголем, трое из них — насмерть. Об этом со ссылкой на региональное управления Следственного комитета (СК) пишет URA.RU.

Инцидент произошел в поселке Саккулово Сосновского района. Как сообщили следователи, россияне употребляли «спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения». Одна женщина попала в реанимацию.

По данным издания, компания употребляла самогон. С места происшествия изъято восемь пластиковых бутылок. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Это далеко не первый случай отравления поддельным алкоголем. В сентябре 2022 года в Оренбургской области четыре человека умерли после распития суррогата из канистры. А еще раньше аналогичный инцидент произошел в селе Мостовка в Бурятии. Там тоже погибли четыре человека.

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Евгения Куликова
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