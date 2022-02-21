Четверо россиян насмерть отравились суррогатным алкоголем

Четыре жителя села Мостовка в Бурятии насмерть отравились суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте

регионального следственного управления Следственного комитета России.

Россиян 18 февраля доставили в Кабанскую центральную больницу с диагнозом «отравление суррогатами алкоголя». Через некоторое время мужчины скончались. Погибшим было от 20 до 44 лет.

Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц или более лиц»).

Удалось установить, что все произошло в лесу рядом с селом Шергино, где мужчины работали. Спиртосодержащий напиток они приобрели неподалеку от своего дома. Позже у пострадавших нашли и изъяли 1,5-литровую пустую бутылку.

Сотрудники полиции уже задержали 54-летнего подозреваемого в продаже некачественного алкоголя. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее в подмосковном городе Голицыно 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Алкоголь он употреблял у друзей в квартире. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.

Когда школьник вернулся домой, родители заметили его шаткую походку и невнятную речь. Они вызвали скорую, когда 11-летний ребенок начал терять сознание. Его доставили в Химкинскую областную больницу.