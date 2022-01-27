11-летний россиянин попал в реанимацию из-за отравления суррогатным алкоголем

В Подмосковье в городе Голицино 11-летний ребенок отравился суррогатным алкоголем и попал в реанимацию. Об этом сообщил источник KP.RU.

По словам собеседника издания, алкоголь россиянин употреблял у друзей в квартире. Его товарищ принес жидкость в пластиковой бутылке — она была куплена не в магазине, а у знакомых несовершеннолетнего.

Когда школьник вернулся домой, родители заметили его шаткую походку и невнятную речь. Они вызвали скорую, когда 11-летний ребенок начал терять сознание. Его доставили в Химкинскую областную больницу.

После случившегося полиция проводит проверку.

Ранее в Оренбургской области семилетняя россиянка отравилась суррогатным алкоголем. Девочка употребляла спиртное в компании сверстников, ее госпитализировали.