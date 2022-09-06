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Четыре россиянина умерли после распития суррогатного алкоголя из канистры

Под Оренбургом четыре человека насмерть отравились после распития суррогата из канистры

Фото: СК РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области несколько человек скончались после распития суррогатного алкоголя из канистры. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, один из жителей села Дмитриевка Александровского района области купил канистру с поддельным алкоголем и предложил приятелям распить ее содержимое.

После застолья четверо его участников скончались, еще двое были доставлены в больницу с острым алкогольным отравлением. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавших, их уже допрашивают следователи.

СК намерен установить, кто произвел и продал канистру суррогата. Также назначены несколько экспертиз.

Ранее сообщалось, что четыре жителя села Мостовка в Бурятии насмерть отравились суррогатным алкоголем. Погибшим было от 20 до 44 лет.

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Валерий Розенберг
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