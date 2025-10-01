Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:41, 1 октября 2025Мир

На Западе заявили о начале нового кризиса

Sky News: Отключение интернета в Афганистане может привести к опасному кризису
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Отключение интернета в Афганистане по решению правительства, руководимого движением «Талибан», может привести к «опасному кризису с далеко идущими последствиями». Об этом сообщает телеканал Sky News.

В частности, в Афганистане возникли проблемы с работой аэропортов, банков и полиции — так отсутствие Интернет-соединения парализовало общественные и властные институты. При этом руководство эмирата официально опровергает информацию об отказе от всемирной сети.

«Отсутствие связи сразу же вызвало обеспокоенность в гуманитарном сообществе. Ряд организаций назвали это "безрассудным" и заявили, что прекращение связи будет иметь "далеко идущие последствия для доставки гуманитарной помощи, доступа к здравоохранению и образованию девочек"», — отмечается в материале.

29 сентября сообщалось, что на территории Афганистана полностью пропало Интернет-соединение. Уточняется, что отключение связано с решением «Талибана» принять «меры по соблюдению нравственности». Кроме того, по данным NetBlocks, сейчас также нарушена работа телефонной связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

    Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

    Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

    Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

    В Госдуме ответили на призыв Санду вывести ВС России из Приднестровья

    Женщина стала придумывать имена для чужих детей и заработала на этом тысячи долларов

    Терри Крюс раскрыл секрет мускулистого тела в 57 лет

    Назвавшая убожеством мемориал павшим бойцам СВО россиянка избежала наказания

    Стало известно о новой роли HIMARS

    На Западе заявили о начале нового кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости