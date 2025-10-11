Афганистан объявил о завершении «операции возмездия» против Пакистана

Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана

Афганистан успешно завершил «операцию возмездия» против Пакистана. Об этом заявило Минобороны страны, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что операция стала ответом на неоднократные авиаудары со стороны Пакистана и нарушения им воздушного пространства Афганистана. «Операция завершилась в полночь (...) и была успешной», — говорится в сообщении.

В Минобороны также пообещали, что Афганистан даст решительный отпор Пакистану в случае повторного вторжения в воздушное пространство страны.

Вечером в субботу, 11 октября, на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о выстрелах и взрывах в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ходе операции истребители Super Tucano ВВС движения «Талибан» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. По данным новостного портала Tolo News, в результате столкновений погибли 12 военных Пакистана.